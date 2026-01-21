Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, es invitada a Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa Blanca confirmó que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, ha sido invitada oficialmente a visitar Washington, en un gesto que marca un giro en las relaciones entre ambos países. Hasta el momento, no se ha definido la fecha del encuentro.

De concretarse, la visita representaría la primera ocasión en más de 25 años en que un mandatario venezolano realiza una visita oficial a la capital estadounidense, sin contar los viajes a Nueva York por compromisos con la Organización de las Naciones Unidas.

La administración de Donald Trump busca estrechar vínculos con el gobierno provisional de Caracas, lo que podría abrir una nueva etapa de diálogo y cooperación bilateral, según especialistas.

La invitación ha sido interpretada como un gesto simbólico de respaldo a la transición política en Venezuela.