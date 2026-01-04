Delcy Rodríguez llama al diálogo y a la paz tras tensión entre Venezuela y EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió esta noche un mensaje dirigido a la comunidad internacional y al gobierno de Estados Unidos, en el que reafirmó la vocación de su país por la paz, el diálogo y la convivencia pacífica, en medio de la crisis generada por la reciente intervención estadounidense.
A través de un pronunciamiento difundido en canales oficiales, Rodríguez sostuvo que Venezuela “aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”, y subrayó que la paz global debe construirse garantizando primero la paz de cada nación, con pleno respeto a su soberanía.
La mandataria encargada señaló que su gobierno considera prioritario avanzar hacia una relación internacional “equilibrada y respetuosa” entre Estados Unidos y Venezuela, así como con los países de la región, basada en la igualdad soberana y la no injerencia. Dijo que estos principios guían la política exterior venezolana frente al resto del mundo.
En ese contexto, Rodríguez extendió una invitación al gobierno estadounidense para trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, siempre dentro del marco de la legalidad internacional y con el objetivo de fortalecer una convivencia duradera entre las naciones.
En su mensaje, también citó al presidente estadounidense Donald Trump, al señalar que “nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, y aseguró que ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano en este momento. “Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro”, concluyó.
