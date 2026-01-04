Delcy Rodríguez llama al diálogo y a la paz tras tensión entre Venezuela y EU

En ese contexto, Rodríguez extendió una invitación al gobierno estadounidense para trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, siempre dentro del marco de la legalidad internacional y con el objetivo de fortalecer una convivencia duradera entre las naciones.

En su mensaje, también citó al presidente estadounidense Donald Trump, al señalar que “nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, y aseguró que ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano en este momento. “Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro”, concluyó.