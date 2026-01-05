Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Maduro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Delcy Rodríguez, hasta hoy vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, juró este lunes como presidenta encargada del país sudamericano, en medio de una crisis política y judicial sin precedentes tras la captura de Nicolás Maduro.
La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, donde Rodríguez fue investida con el respaldo de la mayoría chavista, encabezada por su hermano Jorge Rodríguez, quien también fue ratificado como presidente del Parlamento.
Rodríguez afirmó que la transición ocurre en un contexto de “agresión extranjera” y aseguró que se respetará la Constitución venezolana. Llamó a la unidad nacional y anunció que en los próximos días se presentará un plan de gobierno provisional para garantizar la estabilidad del país mientras se define el rumbo institucional.
La presidenta encargada también convocó al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a mantener relaciones de respeto mutuo, e hizo un llamado a la comunidad internacional a “no intervenir en los asuntos internos del pueblo venezolano”.
La crisis se desató luego de que el expresidente Nicolás Maduro fuera capturado el pasado 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses. Tras ser trasladado a Nueva York, enfrenta cargos por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos, lo que provocó una fractura dentro del oficialismo y obligó a una reconfiguración del poder.
Desde 2019, Maduro era considerado ilegítimo por varios países y organismos internacionales, tras denuncias de fraude electoral. Sin embargo, mantenía el control de las instituciones clave del Estado. La sorpresiva intervención extranjera y su posterior captura han generado reacciones encontradas, mientras la comunidad internacional debate el reconocimiento del nuevo gobierno.
rmr