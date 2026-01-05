Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Maduro

La presidenta encargada también convocó al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a mantener relaciones de respeto mutuo, e hizo un llamado a la comunidad internacional a “no intervenir en los asuntos internos del pueblo venezolano”.

La crisis se desató luego de que el expresidente Nicolás Maduro fuera capturado el pasado 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses. Tras ser trasladado a Nueva York, enfrenta cargos por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos, lo que provocó una fractura dentro del oficialismo y obligó a una reconfiguración del poder.

Desde 2019, Maduro era considerado ilegítimo por varios países y organismos internacionales, tras denuncias de fraude electoral. Sin embargo, mantenía el control de las instituciones clave del Estado. La sorpresiva intervención extranjera y su posterior captura han generado reacciones encontradas, mientras la comunidad internacional debate el reconocimiento del nuevo gobierno.

