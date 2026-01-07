Delcy Rodríguez anuncia actualización del sistema eléctrico en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 7 de enero que impulsará una actualización integral de la ley del Sistema Eléctrico Nacional con el fin de modernizar el servicio eléctrico en todo el país.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez explicó que esta reforma legal será una de las primeras acciones tras asumir el cargo, con el propósito de atender las deficiencias que han sufrido los servicios públicos por lo que calificó como bloqueos criminales que han afectado gravemente la infraestructura y operación del sistema eléctrico nacional.

Rodríguez detalló que el proyecto de actualización buscará mejorar las fases de generación, transmisión y distribución de energía, lo cual considera esencial para atender la demanda actual y futura de electricidad en Venezuela.