Delcy Rodríguez anuncia actualización del sistema eléctrico en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 7 de enero que impulsará una actualización integral de la ley del Sistema Eléctrico Nacional con el fin de modernizar el servicio eléctrico en todo el país.
Durante una conferencia de prensa, Rodríguez explicó que esta reforma legal será una de las primeras acciones tras asumir el cargo, con el propósito de atender las deficiencias que han sufrido los servicios públicos por lo que calificó como bloqueos criminales que han afectado gravemente la infraestructura y operación del sistema eléctrico nacional.
Rodríguez detalló que el proyecto de actualización buscará mejorar las fases de generación, transmisión y distribución de energía, lo cual considera esencial para atender la demanda actual y futura de electricidad en Venezuela.
“La Venezuela que estamos soñando, la Venezuela a la que estamos apuntando, es una Venezuela que requiere crecimiento y un sistema eléctrico en sus mejores condiciones para garantizar desarrollo económico y la vida de los venezolanos”, afirmó la presidenta interina.
La mandataria subrayó que para cumplir con los objetivos de crecimiento y estabilización del país es necesario reforzar el sistema eléctrico, y que esta reforma legal se complementará con una normativa enfocada en mejorar la Ley del Uso Racional de la Energía, con la vista puesta en un servicio más eficiente y sostenible.
Rodríguez aseguró que Venezuela tiene el potencial de ser una potencia energética, aunque afirmó que dicho potencial ha enfrentado obstáculos que han dificultado el avance del sector. Asimismo, hizo referencia a lo que calificó como la “voracidad energética del norte”, responsabilizando a intereses externos por parte de los problemas estructurales que, en su opinión, enfrenta la nación.
Con estos cambios legislativos, el gobierno interino pretende sentar las bases para una transformación profunda del sistema eléctrico venezolano, con el objetivo de garantizar no solo la estabilidad del suministro, sino también contribuir al desarrollo económico integral de la población y el país en su conjunto.
mrh