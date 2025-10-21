Deforestación se ha ralentizado en todo el mundo: FAO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La deforestación global ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas décadas, según revela la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2025 de la FAO. Sin embargo, tanto a nivel mundial como nacional, la pérdida de cobertura forestal sigue siendo motivo de preocupación.

De acuerdo con el informe de la FAO, entre 2015 y 2025 se perdieron en promedio 10.9 millones de hectáreas de bosques por año, una mejora si se compara con los 17.6 millones de hectáreas anuales registradas entre 1990 y 2000.

También se destaca que más del 50% de los bosques del planeta ya están bajo planes de manejo a largo plazo y una quinta parte está dentro de áreas protegidas.

No obstante, los desafíos persisten. Los bosques que se regeneran de forma natural —que representan el 92% del total— han disminuido en 324 millones de hectáreas desde 1990.

Además, los incendios forestales afectan en promedio 261 millones de hectáreas al año, casi la mitad de ellas bosques, y en 2020 al menos 41 millones de hectáreas resultaron dañadas por plagas y eventos climáticos extremos.

México: más de 200 mil hectáreas perdidas por año

En el caso de México, el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal reporta que entre 2001 y 2024, el país ha perdido un promedio anual de 203,552 hectáreas de ecosistemas forestales.