“Debería haberme matado a mí”: padre del tirador de Texas pide disculpas

Aunque también devastado dijo que al igual que los padres de las víctimas, ya no volverá a ver a su hijo, “Mataron a mi bebé. Nunca volveré a ver a mi hijo, al igual que ellos no verán a sus hijos. Y eso me duele”.

Por otra parte, admitió que no pasaba suficiente tiempo con su hijo debido a que no trabajaba en Uvalde, y por la pandemia dejaron de frecuentarse asiduamente.

Y aseguró que Salvador abandonó la escuela antes de graduarse “porque le hacían bullying por su manera de vestir. Era una persona silenciosa, que se guardaba todo para él mismo. No molestaba a nadie, la gente siempre lo molestaba a él”.

EA