De un cerro al Estadio Nacional; Cliver Huamán y su debut soñado

Y lo hizo como lo que es: un narrador nato. Su energía, su claridad y ese sello personal que lo hizo viral, le bastaron para conquistar a millones de televidentes.

Antes del partido, recibió una camiseta de Sporting Cristal de manos de Julio César Uribe, director deportivo del club. Más tarde, al aire, Arévalo lo elogió con una frase que dio la vuelta al continente:

“Eres el reflejo del trabajador peruano que mantiene al Perú de pie”.

Incluso se tomó el tiempo para saludar a su familia en quechua, en un gesto que emocionó a miles de personas que se identificaron con su historia de esfuerzo y raíz.

Era su primera vez en Lima, su primera vez en el Estadio Nacional, su primera vez frente a cámaras. Pero Cliver Huamán no solo cumplió un sueño; escribió la primera página de su propia leyenda.