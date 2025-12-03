De un cerro al Estadio Nacional; Cliver Huamán y su debut soñado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace menos de una semana, Cliver Huamán, un joven de apenas 15 años originario de Andahuaylas, Perú, subió a un cerro con un trípode, su celular y una pasión desbordante por el fútbol. Desde ahí, sin acceso al estadio, narró la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras para su cuenta de tiktok @poldeportes1.
Su historia tocó miles de corazones, y este fin de semana, esa pasión encontró eco en la cancha grande: la liga peruana lo invitó a narrar en vivo el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, desde el emblemático Estadio Nacional de Lima.
Durante la transmisión del canal oficial L1 MAX, Cliver recibió el pase del legendario comentarista Peter Arévalo, “Mr. Peet”, quien le cedió el micrófono para narrar el segundo tiempo. Con voz firme y emoción palpable, pronunció sus primeras palabras como profesional:
Y lo hizo como lo que es: un narrador nato. Su energía, su claridad y ese sello personal que lo hizo viral, le bastaron para conquistar a millones de televidentes.
Antes del partido, recibió una camiseta de Sporting Cristal de manos de Julio César Uribe, director deportivo del club. Más tarde, al aire, Arévalo lo elogió con una frase que dio la vuelta al continente:
“Eres el reflejo del trabajador peruano que mantiene al Perú de pie”.
Incluso se tomó el tiempo para saludar a su familia en quechua, en un gesto que emocionó a miles de personas que se identificaron con su historia de esfuerzo y raíz.
Era su primera vez en Lima, su primera vez en el Estadio Nacional, su primera vez frente a cámaras. Pero Cliver Huamán no solo cumplió un sueño; escribió la primera página de su propia leyenda.
RPO