De ídolos a villanos: Las sombras del balompié

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De ovaciones en estadios a juicios en tribunales, de levantar trofeos a enfrentar acusaciones por delitos sexuales. La historia de algunas figuras del fútbol mundial y nacional se ha visto manchada por casos que estremecen a la opinión pública.
En las últimas décadas, diversas estrellas del balón han sido señaladas por abusos sexuales, trata de personas o violación. Algunos lograron limpiar su nombre, otros firmaron acuerdos extrajudiciales… pero hay quienes purgan condenas en prisión.
Uno de los casos más recientes es el del exdelantero mexicano Omar "N", quien fue detenido por presunto abuso sexual infantil.
El exjugador brasileño Dani Alves, quien brilló en clubes como el Barcelona y la Selección de Brasil, fue condenado y encarcelado por el delito de violación. Pasó un año en prisión en España antes de que le concedieran libertad provisional, pero el daño a su imagen ya estaba hecho.
En un caso aún más grave, el también brasileño Robinho cumple una condena de 9 años por una violación grupal ocurrida en Italia. La justicia italiana confirmó la sentencia en 2022, y aunque reside en Brasil, su extradición ha sido solicitada.
En el 2018, Cristiano Ronaldo fue acusado de violación por una mujer en Las Vegas. El caso, que captó la atención internacional, fue finalmente desestimado por falta de pruebas. Similar fue el caso del brasileño Neymar, quien fue absuelto tras una denuncia de abuso en 2019.
Otro nombre mexicano en la lista es Erick “Cubo” Torres, ex Chivas y Houston Dynamo, denunciado por abuso en 2015. Sin embargo, el caso no prosperó legalmente por falta de pruebas contundentes.
Cuauhtémoc Blanco Bravo, ícono del futbol mexicano, quien fue denunciado por su media hermana, Fabiola Blanco, por presunta violación en grado de tentativa. Aunque el proceso no avanzó judicialmente, la denuncia generó una fuerte polémica pública y dividió opiniones sobre el exjugador del América.
En 2021, Dieter Villalpando, entonces jugador de las Chivas de Guadalajara, fue acusado de abuso sexual tras una fiesta en la capital jalisciense. El club rescindió su contrato y, pese a que el proceso legal no prosperó en los tribunales, su carrera profesional quedó marcada.
La figura mítica de Diego Armando Maradona no ha escapado a la polémica. Fue denunciado por trata de personas y abuso sexual por una joven cubana, quien aseguró que los hechos comenzaron cuando ella era menor de edad. El proceso continúa, ahora desde lo mediático, tras la muerte del astro argentino.
En 2014, Ricardo Antonio La Volpe, exdirector técnico del Club Guadalajara y de la Selección Mexicana, fue señalado por la podóloga del club, Belén Coronado, por acoso sexual y conducta inapropiada. Aunque finalmente fue absuelto, el caso sentó un precedente sobre la responsabilidad y los límites dentro del entorno deportivo profesional.
En Sudamérica, el caso más impactante es el de Jonathan Fabbro, quien fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina menor de edad durante años. La justicia argentina fue implacable, y su carrera quedó sepultada bajo la sentencia.
También se encuentra el caso del mexicano Jesús “El Cabrito” Arellano, quien fue acusado en 2017 de abusar de su sobrina. A la fecha, no ha recibido sentencia, pero continúa siendo un prófugo de la justicia.
RPO