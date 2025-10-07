De ídolos a villanos: Las sombras del balompié

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De ovaciones en estadios a juicios en tribunales, de levantar trofeos a enfrentar acusaciones por delitos sexuales. La historia de algunas figuras del fútbol mundial y nacional se ha visto manchada por casos que estremecen a la opinión pública.

En las últimas décadas, diversas estrellas del balón han sido señaladas por abusos sexuales, trata de personas o violación. Algunos lograron limpiar su nombre, otros firmaron acuerdos extrajudiciales… pero hay quienes purgan condenas en prisión.

Uno de los casos más recientes es el del exdelantero mexicano Omar "N", quien fue detenido por presunto abuso sexual infantil.