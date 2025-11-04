David Beckham, caballero británico por su legado deportivo y humanitario

Durante la ceremonia, el monarca británico tocó los hombros del exjugador con la hoja de una espada, como parte del rito tradicional, y así Sir David Beckham quedó oficialmente investido. El reconocimiento ya había sido anunciado en junio, como parte de la lista de honores por el cumpleaños del rey, la cual celebra contribuciones destacadas a la vida pública británica.

Más allá de su carrera deportiva, Beckham ha sido embajador de causas humanitarias, colaborando activamente con organizaciones como Unicef y Malaria No More.

Con esta distinción, Beckham se une a otras figuras del deporte británico que han recibido el título de caballero, como el piloto Lewis Hamilton o el tenista Andy Murray.

BCT