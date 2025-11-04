David Beckham, caballero británico por su legado deportivo y humanitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exfutbolista inglés David Beckham fue oficialmente nombrado caballero del Imperio Británico este martes, en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, donde el rey Carlos III le impuso la distinción por sus servicios al deporte y su labor filantrópica.
Con 50 años y retirado de las canchas desde 2013, Beckham acudió al evento vestido con un tradicional chaqué, sonriente y acompañado de su esposa, Victoria Beckham, quien desde ahora ostenta también el título honorífico de Lady.
Durante la ceremonia, el monarca británico tocó los hombros del exjugador con la hoja de una espada, como parte del rito tradicional, y así Sir David Beckham quedó oficialmente investido. El reconocimiento ya había sido anunciado en junio, como parte de la lista de honores por el cumpleaños del rey, la cual celebra contribuciones destacadas a la vida pública británica.
Más allá de su carrera deportiva, Beckham ha sido embajador de causas humanitarias, colaborando activamente con organizaciones como Unicef y Malaria No More.
Con esta distinción, Beckham se une a otras figuras del deporte británico que han recibido el título de caballero, como el piloto Lewis Hamilton o el tenista Andy Murray.
