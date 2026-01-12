Díaz-Canel: Cuba no tiene diálogo con EE.UU., solo contactos migratorios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que actualmente no existe un diálogo político con Estados Unidos, más allá de contactos técnicos en materia migratoria. Las declaraciones del mandatario cubano surgen tras comentarios recientes del expresidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que Cuba ya no podrá recibir petróleo de Venezuela.
Díaz-Canel abordó el tema a través de sus redes sociales, donde señaló que el Gobierno cubano mantiene una disposición constante al diálogo, siempre y cuando este se base en principios de respeto mutuo, soberanía, no injerencia y beneficio recíproco.
“No hay diálogo directo con Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, afirmó, aunque matizó que Cuba ha estado dispuesta a un diálogo serio y responsable con distintas administraciones estadounidenses, incluyendo la actual.
El presidente cubano también se refirió al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, al que calificó como el principal origen de la situación migratoria de miles de cubanos en el exterior.
“El endurecimiento del bloqueo no tiene relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano”, sostuvo.
Incluso, Díaz-Canel criticó lo que llamó “la traición de los políticos de Miami” hacia la comunidad migrante cubana, a quienes considera también víctimas de las nuevas políticas migratorias estadounidenses.
En el tema migratorio, el mandatario aseguró que existen Acuerdos Bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente, y señaló que cualquier avance en la relación entre ambas naciones debe estar fundamentado en el Derecho Internacional, y no en amenazas o medidas coercitivas.
“La historia demuestra que, para avanzar, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, concluyó.
mrh