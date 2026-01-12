Díaz-Canel: Cuba no tiene diálogo con EE.UU., solo contactos migratorios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que actualmente no existe un diálogo político con Estados Unidos, más allá de contactos técnicos en materia migratoria. Las declaraciones del mandatario cubano surgen tras comentarios recientes del expresidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que Cuba ya no podrá recibir petróleo de Venezuela.

Díaz-Canel abordó el tema a través de sus redes sociales, donde señaló que el Gobierno cubano mantiene una disposición constante al diálogo, siempre y cuando este se base en principios de respeto mutuo, soberanía, no injerencia y beneficio recíproco.

“No hay diálogo directo con Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, afirmó, aunque matizó que Cuba ha estado dispuesta a un diálogo serio y responsable con distintas administraciones estadounidenses, incluyendo la actual.