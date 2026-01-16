Díaz-Canel advierte que Cuba responderá militarmente si es atacada por Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este 16 de enero de 2026 que su país estaría dispuesto a responder militarmente ante un posible ataque por parte de Estados Unidos, en medio del aumento de tensiones entre ambas naciones.

“Si nos atacan, lucharemos con la misma fiereza que se ha transmitido de generación en generación”, expresó el mandatario cubano durante un homenaje a 32 ciudadanos cubanos que murieron en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas, la cual concluyó con la captura de Nicolás Maduro.

Las declaraciones fueron realizadas frente a fuerzas castrenses, en un acto solemne donde Díaz-Canel reconoció que aquella madrugada fue especialmente difícil para su país y su gobierno, al señalar que se vivieron horas de indignación e impotencia.

“Sabíamos que se comportarían como titanes hasta en su última batalla”, dijo el presidente cubano, con la voz entrecortada, al recordar a los fallecidos durante el homenaje.

Diálogo condicionado con Estados Unidos

Pese al tono firme de su mensaje, Díaz-Canel afirmó que su gobierno no rechaza el diálogo con Estados Unidos, aunque dejó en claro que no habrá entendimiento si se intenta imponer una relación basada en la coerción o la intimidación.

“Siempre estaremos dispuesto al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”, sostuvo, subrayando que cualquier acercamiento deberá darse sin subordinación.

Cabe recordar que las tensiones entre ambos países se intensificaron tras el operativo en Venezuela, cuando el expresidente estadounidense Donald Trump declaró que era solo cuestión de tiempo para que el régimen cubano también colapse.

mrh