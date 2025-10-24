Día contra el Cambio Climático: hábitos simples con impacto global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha proclamada para concienciar a gobiernos, empresas y ciudadanos sobre los efectos devastadores que el calentamiento global está generando en el planeta, así como para impulsar acciones urgentes que permitan mitigar su impacto.

La celebración tiene su origen en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y busca movilizar a la sociedad ante una amenaza que ya no es futura, sino presente. De acuerdo con la ONU, más de 3,600 millones de personas en el mundo viven en condiciones altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, como fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, sequías, incendios forestales y escasez de alimentos y agua.

En este contexto, el Día Internacional contra el Cambio Climático no solo es un llamado a la acción gubernamental, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestras decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia. Desde los hogares, hay una serie de medidas sencillas pero efectivas que pueden contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático.