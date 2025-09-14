“Cumpleaños feliz” en el Vaticano: así celebraron al Papa León XIV

Tras la liturgia, el Santo Padre se dirigió a la Sacristía, donde saludó a los representantes de otras Iglesias y Comunidades Cristianas. Acto seguido, se reunió con cardenales e invitados especiales en la Sala de la Pinacoteca, donde el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, le dedicó unas palabras de felicitación.

Durante su mensaje, el pontífice manifestó su alegría por celebrar su cumpleaños en un contexto ecuménico, y destacó su deseo de que el entusiasmo de los fieles en el actual Año Jubilar rinda frutos en la misión de anunciar el Evangelio.