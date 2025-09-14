“Cumpleaños feliz” en el Vaticano: así celebraron al Papa León XIV

Ciudad del Vaticano (MiMorelia.com).- En el marco de la conmemoración de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI, celebrada en la basílica de San Pablo Extramuros, el Papa León XIV recibió muestras de afecto y felicitaciones por su cumpleaños.
Tras la liturgia, el Santo Padre se dirigió a la Sacristía, donde saludó a los representantes de otras Iglesias y Comunidades Cristianas. Acto seguido, se reunió con cardenales e invitados especiales en la Sala de la Pinacoteca, donde el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, le dedicó unas palabras de felicitación.
Durante su mensaje, el pontífice manifestó su alegría por celebrar su cumpleaños en un contexto ecuménico, y destacó su deseo de que el entusiasmo de los fieles en el actual Año Jubilar rinda frutos en la misión de anunciar el Evangelio.
La celebración incluyó un brindis simbólico, el corte de un pastel y el tradicional canto del "cumpleaños feliz", entonado por los asistentes, entre ellos cardenales vestidos de rojo y miembros de distintas delegaciones cristianas.
Al finalizar, el Papa salió de la basílica para saludar a la multitud reunida en el exterior, antes de regresar al Vaticano.
SHA