Cuba declara emergencia internacional ante aranceles de EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuba declaró una emergencia internacional luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un decreto imponiendo aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

En su cuenta de X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que la medida de EE.UU. constituye “una amenaza inusual y extraordinaria” proveniente de “la derecha neofascista anticubana”. Además, señaló que el riesgo afecta la seguridad nacional y la política exterior de todos los países, así como la paz internacional y la supervivencia frente a la amenaza nuclear y el cambio climático.