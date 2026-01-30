Cuba declara emergencia internacional ante aranceles de EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuba declaró una emergencia internacional luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un decreto imponiendo aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.
En su cuenta de X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que la medida de EE.UU. constituye “una amenaza inusual y extraordinaria” proveniente de “la derecha neofascista anticubana”. Además, señaló que el riesgo afecta la seguridad nacional y la política exterior de todos los países, así como la paz internacional y la supervivencia frente a la amenaza nuclear y el cambio climático.
Trump explicó que su decreto, vigente desde la medianoche del jueves, no busca “ahogar” a Cuba, aunque agregó que la isla “no podrá sobrevivir” bajo estas medidas, sin mencionar los efectos históricos del bloqueo impuesto por más de seis décadas.
Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la decisión estadounidense como de “naturaleza fascista, criminal y genocida” y aseguró que una “camarilla” busca secuestrar los intereses del pueblo estadounidense para fines personales.
RPO