Cuba, abierta al diálogo con EU, pero sin presiones: presidente Díaz-Canel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país mantiene la disposición de entablar un diálogo con el gobierno de Estados Unidos, pero subrayó que dicho acercamiento debe realizarse sin presiones, ni condiciones previas.

Durante un mensaje transmitido en cadena nacional, el mandatario recalcó que cualquier conversación entre ambas naciones debe ocurrir desde una posición de igualdad y respeto mutuo, sin injerencia en los asuntos internos de la isla. Para Díaz-Canel, la defensa de la soberanía, independencia y autodeterminación de Cuba es un principio innegociable.

El jefe de Estado cubano también recordó que esta postura abierta al diálogo, pero firme en sus principios, forma parte de la política histórica de Cuba, definida originalmente por Fidel Castro y continuada por líderes posteriores.

"Siempre ha existido una posición histórica de Cuba, que la definió y la defendió el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que la continuó el General de Ejército, y que es inalterable, es invariable en los momentos actuales", dijo.

Y añadió: "Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, sobre cualquiera de los temas que se quieran debatir o dialogar. Sin presiones, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia y a nuestra determinación".