Crisis política en Japón: dimite el primer ministro Ishiba

Ishiba, quien asumió el cargo en octubre de 2024, había prometido enfrentar la inflación y reformar su partido, el cual en los últimos meses se ha visto envuelto en escándalos de recaudación de fondos políticos.

En una comparecencia ante la prensa, el mandatario explicó que su decisión busca evitar divisiones internas en el PLD y facilitar la transición hacia un nuevo liderazgo:

“Siempre dije que no me aferraría a este puesto y que decidiría renunciar en el momento oportuno, tras hacer lo necesario. Ahora es el momento de renunciar, ya que las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses han finalizado, y decidí ceder el testigo a la siguiente persona”, expresó Shigeru Ishiba durante una conferencia de prensa.

Ishiba añadió que permanecerá en el cargo hasta que se elija a su sucesor, con el fin de evitar un vacío de poder en el gobierno japonés.

