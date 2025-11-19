CR7 y Trump: ¿alianza política o show diplomático?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que muestra al astro del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, caminando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los pasillos de la Casa Blanca, ha causado furor en redes sociales tras ser publicado por la cuenta oficial del recinto presidencial.
En las imágenes, que rápidamente acumularon millones de visualizaciones, se puede ver a ambos personajes riendo mientras caminan, en lo que parece ser un recorrido informal pero altamente simbólico. A su lado, aparece también Georgina Rodríguez, pareja de CR7, añadiendo un toque glamoroso al momento.
El mensaje que acompañó el clip, “Two GOATS. CR7 x 45/47”, hizo alusión al estatus legendario de Ronaldo en el fútbol y a los dos periodos presidenciales de Trump (como el número 45 y el potencial 47).
Durante la cena de gala del 18 de noviembre, Cristiano Ronaldo compartió mesa con figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Sin embargo, el momento que rompió internet fue una selfie de CR7 junto a estas figuras, que se volvió tendencia instantáneamente.
El vínculo entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump no es nuevo. En junio de 2025, durante la cumbre del G7 en Canadá, el presidente del Consejo Europeo obsequió a Trump una camiseta firmada por el portugués, con la leyenda: “Al presidente Donald J. Trump, Jugando por la paz”.
Asimismo, en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, CR7 expresó que Trump “es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”, una declaración que hoy recobra fuerza a la luz de su reciente interacción pública.
