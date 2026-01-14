Contratista del Pentágono es arrestado por filtrar reportes de inteligencia sobre Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención de un hombre señalado por haber filtrado documentos clasificados relacionados con una operación militar en Venezuela.

“En otro orden de información, es importante revelar que el filtrador de Venezuela fue encontrado y está en prisión ahora. El filtrador fue encontrado, el filtrador se encuentra en prisión. Probablemente permanecerá ahí mucho tiempo”, declaró Trump ante medios.

El detenido fue identificado como Aurelio Luis Pérez-Lugones, un contratista del Pentágono, quien habría retenido de forma ilegal documentos de defensa nacional, mismos que fueron hallados tanto en su domicilio como en su vehículo particular.