Continúa rescate de cuerpos tras accidente de trenes en España; saldo, aún sin confirmarse

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las labores de rescate continúan este lunes en el sitio donde ocurrió el trágico accidente ferroviario del domingo en Adamuz, Córdoba, al sur de España. Dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de una unidad, y aunque varios medios internacionales han reportado más de 30 personas fallecidas, el número oficial aún no ha sido confirmado por las autoridades españolas, debido a la complejidad de las tareas en la zona.
El siniestro se registró a las 19:45 horas del domingo, cuando el tren 6189 de la empresa Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, invadió la vía contigua y colisionó con el tren Alvia 2384 de Renfe, que se dirigía hacia Huelva. Según el comunicado de la propia empresa Iryo, la unidad salió de Málaga con 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista, y circulaba por un tramo recto de vía recientemente construido, cuya última revisión se había realizado el 15 de enero.
En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, informó que los cuerpos de rescate —Guardia Civil, bomberos, forenses y personal sanitario— continúan trabajando en los vagones del tren Alvia, donde se concentró el impacto.
Confirmó que 41 personas siguen hospitalizadas, 12 de ellas en cuidados intensivos, mientras que otras ya fueron dadas de alta.
El mandatario también explicó que las maniobras de rescate se han complicado por la dificultad para introducir maquinaria pesada, lo que ha impedido el acceso a algunos vagones dañados.
“Lo que sí parece es que pueda haber personas fallecidas que todavía no hemos podido acceder a ellas”, señaló. Añadió que incluso se evalúa la posibilidad de cortar partes de los vagones para continuar con las labores de identificación y recuperación.
Como parte de las acciones institucionales, se decretaron tres días de luto nacional por el accidente. Las banderas ondearán a media asta en edificios públicos y se ha extendido la invitación a instituciones privadas para sumarse al duelo.
Hasta el momento no hay reporte de mexicanos víctimas en el accidente.
