Continúa rescate de cuerpos tras accidente de trenes en España; saldo, aún sin confirmarse

El siniestro se registró a las 19:45 horas del domingo, cuando el tren 6189 de la empresa Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, invadió la vía contigua y colisionó con el tren Alvia 2384 de Renfe, que se dirigía hacia Huelva. Según el comunicado de la propia empresa Iryo, la unidad salió de Málaga con 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista, y circulaba por un tramo recto de vía recientemente construido, cuya última revisión se había realizado el 15 de enero.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, informó que los cuerpos de rescate —Guardia Civil, bomberos, forenses y personal sanitario— continúan trabajando en los vagones del tren Alvia, donde se concentró el impacto.

Confirmó que 41 personas siguen hospitalizadas, 12 de ellas en cuidados intensivos, mientras que otras ya fueron dadas de alta.