Congreso de EE.UU. aprueba Día Nacional para recordar a Charlie Kirk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Senado de los Estados Unidos aprobó este 18 de septiembre una resolución que declara el 14 de octubre como el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk, fecha que coincide con lo que habría sido su cumpleaños número 32.
Charlie Kirk fue fundador de Turning Point USA, organización que promueve la participación cívica, los valores conservadores y la educación política entre estudiantes de preparatorias y universidades. Su trabajo lo convirtió en un referente del activismo juvenil y una voz influyente en la vida pública estadounidense.
La resolución aprobada en la Cámara Alta establece esta fecha como un día de reflexión para reconocer los aportes de Kirk al debate público.
La iniciativa fue presentada por los senadores republicanos de Florida, Rick Scott y Jimmy Patronis, quienes resaltaron que Kirk “dedicó su vida a Dios, a su familia y a los principios de la nación”.
La propuesta recibió el respaldo mayoritario del Senado, logrando institucionalizar la fecha como una jornada nacional de homenaje.
El senador Rick Scott, en un discurso ante sus colegas, subrayó que Kirk “inspiró a millones de jóvenes a creer en el poder de las ideas y en el valor de la familia y la fe”, y aseguró que este nuevo día busca mantener vivo ese legado.
BCT