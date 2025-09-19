Congreso de EE.UU. aprueba Día Nacional para recordar a Charlie Kirk

Charlie Kirk fue fundador de Turning Point USA, organización que promueve la participación cívica, los valores conservadores y la educación política entre estudiantes de preparatorias y universidades. Su trabajo lo convirtió en un referente del activismo juvenil y una voz influyente en la vida pública estadounidense.

La resolución aprobada en la Cámara Alta establece esta fecha como un día de reflexión para reconocer los aportes de Kirk al debate público.

La iniciativa fue presentada por los senadores republicanos de Florida, Rick Scott y Jimmy Patronis, quienes resaltaron que Kirk “dedicó su vida a Dios, a su familia y a los principios de la nación”.