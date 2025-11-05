Conductora de app niega viaje a persona por su peso en EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una experiencia cotidiana terminó en un momento de discriminación, luego de que un hombre en Estados Unidos fuera rechazado por una conductora de aplicación por su peso.

El pasajero compartió el video del momento en que, tras solicitar el servicio, fue agredido verbalmente por la conductora, quien justificó su rechazo alegando que él era “demasiado gordo” para su vehículo.

“Es una cuestión de lógica y sentido común”, se escucha decir a la mujer en el video, visiblemente molesta. “¡Es mi coche, es mi vehículo. Lárgate! [...] ¡Vete a la m13rd4!”, grita, mientras la tensión crece hasta que menciona que tiene una pistola, insinuando su uso si el pasajero no se retira.