Con lágrimas y nostalgia, Japón se queda sin pandas tras más de 50 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Japón vivió este fin de semana un momento histórico y cargado de emoción. Miles de personas acudieron al Zoológico de Ueno, en Tokio, para despedirse de Xiao Xiao y Lei Lei, los últimos pandas gigantes del país, quienes regresarán a China este sábado 27 de enero.
La despedida, marcada por largas filas y emotivas escenas entre el personal del zoológico, ocurre en un contexto diplomático complicado entre Japón y China. Esta situación no pasó desapercibida entre los asistentes, quienes vivieron un adiós lleno de nostalgia.
Los pandas, nacidos en 2021 en Tokio, pertenecen oficialmente a China bajo la llamada “diplomacia del panda”, mediante la cual Pekín presta estos animales como símbolo de buena voluntad y cooperación internacional. Pese a nacer en Japón, China mantiene la propiedad de todos los pandas gigantes.
Sus padres, Shin Shin y Ri Ri, fueron enviados de regreso a China en 2024, mientras que su hermana mayor, Xiang Xiang, volvió en 2023. Con la salida de los gemelos, Japón se queda sin pandas gigantes por primera vez en más de cinco décadas, desde que los primeros llegaron en 1972.
Además de la tristeza entre los visitantes y trabajadores del zoológico, la partida de los pandas ocurre en medio de crecientes tensiones diplomáticas. Pekín ha impuesto restricciones económicas y turísticas tras declaraciones de la primera ministra japonesa sobre Taiwán. En diciembre, se reportó una caída de casi el 50% en el turismo chino hacia Japón, y la suspensión de importaciones de mariscos japoneses.
La historia entre pandas y Japón comenzó en 1972, cuando los primeros ejemplares fueron enviados tras la normalización de relaciones bilaterales. Desde entonces, se convirtieron en íconos culturales, turísticos y diplomáticos.
Con Xiao Xiao y Lei Lei de regreso a su tierra natal, se cierra un capítulo simbólico en la relación entre Japón y China, y también uno profundamente emocional para los japoneses.
BCT