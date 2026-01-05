Con helicóptero, convoy y esposado: así llegó Maduro al tribunal en NY [Fotos]

Maduro fue trasladado desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, donde abordó un helicóptero con destino al helipuerto más cercano al tribunal. De ahí, se le condujo en un convoy de cinco vehículos, escoltado por elementos de la DEA, hasta el edificio judicial. Imágenes difundidas por medios estadounidenses mostraron el despliegue de seguridad y las calles cerradas en los alrededores.

El presidente venezolano descendió del helicóptero con dificultad, según se observó en videos captados por la prensa, y fue asistido por los agentes federales para abordar un vehículo blindado. La audiencia de este lunes marca la primera ocasión en que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, tras su detención el sábado pasado en Caracas y su posterior extradición.