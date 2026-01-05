Con helicóptero, convoy y esposado: así llegó Maduro al tribunal en NY [Fotos]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llegó este lunes ante el tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, en el inicio de un proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico. A su llegada, fue acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también ha sido señalada en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Maduro fue trasladado desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, donde abordó un helicóptero con destino al helipuerto más cercano al tribunal. De ahí, se le condujo en un convoy de cinco vehículos, escoltado por elementos de la DEA, hasta el edificio judicial. Imágenes difundidas por medios estadounidenses mostraron el despliegue de seguridad y las calles cerradas en los alrededores.
El presidente venezolano descendió del helicóptero con dificultad, según se observó en videos captados por la prensa, y fue asistido por los agentes federales para abordar un vehículo blindado. La audiencia de este lunes marca la primera ocasión en que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, tras su detención el sábado pasado en Caracas y su posterior extradición.
La acusación contra Maduro, originalmente presentada en 2020, fue ampliada recientemente. Se le imputan delitos como conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y uso de armas destructivas. Por primera vez, también se incluye a su esposa, Cilia Flores, a quien la fiscalía estadounidense vincula con la logística y coordinación de reuniones dentro de la presunta red criminal.
El caso está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, en el Distrito Sur de Nueva York. Tras esta audiencia inicial, se prevé que el tribunal defina las condiciones de detención y el calendario procesal para las siguientes etapas del juicio.
rmr