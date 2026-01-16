Comité Nobel aclara: entrega de medalla a Trump no cambia al verdadero ganador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entrega simbólica de la medalla del Premio Nobel de la Paz por parte de la opositora venezolana María Corina Machado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado un debate internacional sobre el alcance simbólico del galardón y los límites entre el reconocimiento individual y los gestos políticos.

La imagen que muestra a Trump sosteniendo la medalla enmarcada fue difundida por la propia administración estadounidense, tras un encuentro en la Casa Blanca con Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por sus esfuerzos a favor de una transición democrática en Venezuela.

Aunque el acto fue celebrado públicamente por el expresidente Trump —quien manifestó su intención de conservar la medalla—, el Instituto Nobel Noruego aclaró que el premio permanece histórica y legalmente ligado a la persona que fue designada como ganadora.

“Sin importar lo que ocurra con la medalla o el diploma, es y será siempre el galardonado inicial quien permanezca en la historia como el ganador”, puntualizó el comité en un comunicado.

El Premio Nobel de la Paz, además de la medalla, incluye un diploma oficial y una dotación económica que en la edición 2025 fue de 11 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1.19 millones de dólares. El comité subrayó que la decisión de otorgar el premio es definitiva y no puede ser modificada por acciones posteriores del galardonado.