Comió 3 kg de gomitas y acabó 6 días hospitalizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como un antojo terminó en un episodio médico que Nathan Rimmington jamás podrá olvidar. Este hombre británico, residente en Yorkshire y de 33 años, pasó seis días hospitalizado después de consumir cerca de tres kilos de gomitas Haribo con forma de botella de cola.

En apenas tres días, el joven consumió más de 10 mil calorías contenidas en las gomitas, lo que le provocó un fuerte dolor abdominal. “Sentía que me quemaba por dentro”, comentó.

Tras consultar a su médico general por sudoración intensa y presión arterial elevada, fue canalizado al hospital, donde permaneció internado con un cuadro de diverticulitis aguda: inflamación repentina del intestino grueso. El origen del mal no era bacteria ni virus alguno, sino un alto nivel de gelatina en el sistema digestivo, producto del atracón de gomitas.

La gelatina, presente en gran parte de estos dulces, puede causar obstrucciones intestinales si se ingiere en grandes cantidades, advirtieron los especialistas que lo atendieron. En casos extremos, la intervención quirúrgica es inevitable.

Aunque los dulces son parte de la infancia y de celebraciones, el caso de Nathan es un recordatorio de que incluso lo más cotidiano puede volverse riesgoso si se pierde el control. Comer por impulso, sin atención a las señales del cuerpo, puede derivar en consecuencias graves.