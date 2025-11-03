Colapsa torre medieval en Roma; hay trabajadores heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una torre histórica del centro de Roma sufrió un derrumbe parcial este lunes, dejando al menos un trabajador atrapado y varios más heridos, según confirmaron autoridades locales.

El colapso ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. en la Torre dei Conti, una estructura del siglo XIII ubicada junto al Foro Imperial, en las inmediaciones del Coliseo. La zona es una de las más concurridas de la capital italiana.

De acuerdo con los reportes, parte del interior del edificio y una sección de la fachada cedieron, generando una nube de humo blanco y dejando escombros esparcidos sobre la vía pública. Varios testigos presenciaron el momento del derrumbe.

Cuatro trabajadores fueron rescatados; uno de ellos fue trasladado a un hospital en estado crítico. Otro permanece bajo los escombros, mientras elementos de emergencia continúan con las labores de rescate.

Las autoridades indicaron que la torre estaba cerrada al público debido a trabajos de restauración, los cuales habrían originado el incidente. Tanto el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, como el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, se presentaron en el sitio.

La Torre dei Conti es considerada una joya arquitectónica medieval y una de las pocas estructuras de su tipo que aún se conservan en Roma.

El lugar ha sido acordonado mientras se investiga la causa del derrumbe.