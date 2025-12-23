Coca-Cola Plus, el refresco funcional que Japón certificó como saludable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Japón, el país donde la tecnología y la alimentación funcional conviven con naturalidad, existe una bebida que desafía la lógica del refresco tradicional: Coca-Cola Plus, una “coquita” sin azúcar, sin calorías y con fibra dietética, avalada por el propio gobierno japonés como bebida funcional.

Imagínate tomar un refresco después de una orden de tacos y que, en lugar de sumar culpas, ayude al cuerpo a manejar mejor las grasas. Esa es la promesa de Coca-Cola Plus, una variante lanzada en marzo de 2017 en Japón que se convirtió en fenómeno cultural entre turistas y consumidores locales.

A diferencia de Coca-Cola Zero o Light, esta versión no solo elimina el azúcar: incorpora fibra dietética como ingrediente activo. Cada botella de 470 mililitros contiene dextrina resistente, una fibra soluble que no se digiere en el intestino delgado y que puede disminuir la absorción de lípidos.

El gobierno japonés certificó a Coca-Cola Plus bajo el sistema FOSHU (Foods for Specified Health Uses), reservado para productos que demuestran, con evidencia científica, beneficios específicos para la salud. En este caso, la empresa comprobó que su consumo junto con comidas grasas reduce el aumento de triglicéridos en la sangre.