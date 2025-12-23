Mundo

Circula supuesto video del accidente de Vince Zampella

En redes circula un supuesto video del accidente, sin confirmación oficial
Call of Duty publicó un mensaje de condolencias en su cuenta oficial de X
Call of Duty publicó un mensaje de condolencias en su cuenta oficial de XESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad gamer internacional reaccionó con sorpresa y consternación luego de que la franquicia Call of Duty publicara un mensaje de despedida dedicado a Vince Zampella, uno de los creativos más influyentes en la historia de los videojuegos de acción.

Tras el mensaje publicado por Call of Duty, en redes sociales comenzó a circular un supuesto video que mostraría un accidente automovilístico ocurrido en California, presuntamente relacionado con el creativo. Sin embargo, la autenticidad del material no ha sido confirmada por autoridades ni por fuentes oficiales.

De acuerdo con versiones preliminares difundidas en plataformas digitales, el accidente habría ocurrido en la Angeles Crest Highway, en Los Ángeles, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas.

Las autoridades estadounidenses señalaron únicamente que se investiga un percance vial en el que un vehículo se impactó contra una barrera de concreto, sin que se haya emitido un informe público concluyente.

Te puede interesar:
Adiós al genio detrás de Call of Duty: Zampella muere en trágico accidente
Call of Duty publicó un mensaje de condolencias en su cuenta oficial de X

RPO

Call of Duty
Vince Zampella

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com