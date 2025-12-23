Circula supuesto video del accidente de Vince Zampella

Tras el mensaje publicado por Call of Duty, en redes sociales comenzó a circular un supuesto video que mostraría un accidente automovilístico ocurrido en California, presuntamente relacionado con el creativo. Sin embargo, la autenticidad del material no ha sido confirmada por autoridades ni por fuentes oficiales.

De acuerdo con versiones preliminares difundidas en plataformas digitales, el accidente habría ocurrido en la Angeles Crest Highway, en Los Ángeles, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas.

Las autoridades estadounidenses señalaron únicamente que se investiga un percance vial en el que un vehículo se impactó contra una barrera de concreto, sin que se haya emitido un informe público concluyente.