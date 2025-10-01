Cierran Oktoberfest en Múnich por amenaza de bomba

Múnich, Alemania (MiMorelia.com).- La policía de Baviera cerró el recinto del Oktoberfest, el festival de cerveza más grande del mundo, tras recibir una amenaza de bomba vinculada a un ciudadano alemán de 57 años que horas antes provocó una explosión en el norte de la ciudad.

La clausura preventiva, que se mantendrá hasta al menos las 17:00 h (hora local), fue confirmada por las autoridades mientras equipos especializados y perros rastreadores inspeccionan el área. En el lugar patrullan agentes con chalecos fluorescentes entre atracciones desiertas y puestos vacíos, en un espacio que normalmente congrega a más de seis millones de visitantes durante la celebración.

De acuerdo con la policía, el sospechoso habría detonado un artefacto explosivo en su vivienda, lo que desató un incendio y dejó a su madre, de 81 años, y a su hija de 21, de nacionalidad alemana-brasileña, heridas y hospitalizadas. Poco después, el hombre fue hallado sin vida cerca de un lago, portando una mochila con explosivos.

Durante la inspección del domicilio, investigadores localizaron una carta que contenía amenazas no específicas contra el Oktoberfest. Además, se descubrieron trampas explosivas y una furgoneta calcinada en la escena.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó que más de 500 policías fueron desplegados en la zona del festival, con el apoyo de tecnología de rastreo y unidades caninas, en una operación que mantiene en alerta a la ciudad.