Científicos descubren raro tiburón nodriza color naranja en Costa Rica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de pescadores deportivos y científicos documentaron en Costa Rica el descubrimiento de un tiburón nodriza completamente naranja, un fenómeno genético nunca antes visto en esta especie.

El hallazgo ocurrió cerca del Parque Nacional Tortuguero, cuando el pescador Pablo Solano y el investigador Garvin Watson, de la empresa Parismina Domus Dei, lograron enganchar al animal a 37 metros de profundidad durante una jornada de pesca deportiva.

El tiburón medía cerca de dos metros de longitud y llamó la atención de inmediato por su inusual coloración y sus ojos totalmente blancos. Tras ser capturado, el ejemplar fue devuelto al mar.

“Era demasiado poderoso. La pelea de este tiburón fue completamente diferente a los que estamos acostumbrados a enganchar en este lugar”, relató Watson a CNN.