Científicos descubren raro tiburón nodriza color naranja en Costa Rica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de pescadores deportivos y científicos documentaron en Costa Rica el descubrimiento de un tiburón nodriza completamente naranja, un fenómeno genético nunca antes visto en esta especie.
El hallazgo ocurrió cerca del Parque Nacional Tortuguero, cuando el pescador Pablo Solano y el investigador Garvin Watson, de la empresa Parismina Domus Dei, lograron enganchar al animal a 37 metros de profundidad durante una jornada de pesca deportiva.
El tiburón medía cerca de dos metros de longitud y llamó la atención de inmediato por su inusual coloración y sus ojos totalmente blancos. Tras ser capturado, el ejemplar fue devuelto al mar.
“Era demasiado poderoso. La pelea de este tiburón fue completamente diferente a los que estamos acostumbrados a enganchar en este lugar”, relató Watson a CNN.
De acuerdo con la revista Marine Biodiversity, el ejemplar presentaba albino-xantocromismo, una condición genética extremadamente rara que provoca tonalidades amarillas o anaranjadas por la ausencia de pigmentos rojos.
Hasta ahora, esta condición solo había sido registrada en peces de agua dulce, aves y reptiles, pero nunca antes en tiburones, y menos en uno de gran tamaño como este.
El fenómeno, conocido también como xantismo, puede ser producto de factores genéticos o ambientales, como la endogamia, el estrés ambiental, temperaturas elevadas o desequilibrios hormonales.
Aunque no afecta directamente la salud del tiburón, esta pigmentación podría alterar su capacidad de camuflaje, influyendo en cómo se relaciona con sus presas y depredadores en el ecosistema marino.
El descubrimiento refuerza la idea de que los océanos aún esconden fenómenos biológicos poco comprendidos, lo que abre nuevas líneas de investigación para la biología marina.
mrh