Choque de trenes turísticos en Perú deja al menos 15 heridos rumbo a Machu Picchu

Un choque frontal entre dos trenes turísticos que se dirigían a Machu Picchu, en el sureste de Perú, dejó al menos 15 personas heridas, una de ellas en estado grave, según reportes oficiales. El accidente ocurrió este martes 30 de diciembre alrededor de las 13:20 horas (locales) en la región andina de Cusco.
El incidente se registró en una vía única entre los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82, una zona frecuentemente transitada por turistas nacionales y extranjeros. Las unidades pertenecen a las empresas PeruRail e Inca Rail, cuyos trenes colisionaron por causas aún no esclarecidas.
Videos compartidos por medios locales y pasajeros muestran la magnitud del impacto: vidrios rotos, locomotoras severamente dañadas y turistas tendidos junto a la vía mientras eran atendidos por equipos de emergencia. La emisora RPP difundió las imágenes, que rápidamente se viralizaron.
El jefe de la Policía de Cusco confirmó que, hasta el momento, 15 personas resultaron lesionadas, incluyendo una en estado grave. Aunque no se han revelado las nacionalidades de los heridos, se presume que hay turistas extranjeros entre los afectados, dada la alta demanda internacional de la ruta.
Tras el accidente, el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Cusco enviaron ambulancias y personal médico al lugar, mientras que la circulación ferroviaria fue suspendida temporalmente.
La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía, confirmó que el accidente provocó “daños personales y materiales” y aseguró que ambas compañías operadoras están colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y restablecer el servicio con seguridad.
Machu Picchu, la antigua ciudad inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, es el principal destino turístico de Perú, con un promedio de 4,500 visitantes diarios. El acceso se realiza mayormente por tren desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu Pueblo, seguido de un trayecto en autobús hacia el complejo arqueológico.
