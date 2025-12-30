Choque de trenes turísticos en Perú deja al menos 15 heridos rumbo a Machu Picchu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque frontal entre dos trenes turísticos que se dirigían a Machu Picchu, en el sureste de Perú, dejó al menos 15 personas heridas, una de ellas en estado grave, según reportes oficiales. El accidente ocurrió este martes 30 de diciembre alrededor de las 13:20 horas (locales) en la región andina de Cusco.

El incidente se registró en una vía única entre los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82, una zona frecuentemente transitada por turistas nacionales y extranjeros. Las unidades pertenecen a las empresas PeruRail e Inca Rail, cuyos trenes colisionaron por causas aún no esclarecidas.

Videos compartidos por medios locales y pasajeros muestran la magnitud del impacto: vidrios rotos, locomotoras severamente dañadas y turistas tendidos junto a la vía mientras eran atendidos por equipos de emergencia. La emisora RPP difundió las imágenes, que rápidamente se viralizaron.

El jefe de la Policía de Cusco confirmó que, hasta el momento, 15 personas resultaron lesionadas, incluyendo una en estado grave. Aunque no se han revelado las nacionalidades de los heridos, se presume que hay turistas extranjeros entre los afectados, dada la alta demanda internacional de la ruta.