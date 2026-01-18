Chocan trenes de alta velocidad en Córdoba, España; reportan muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se registró un grave accidente ferroviario en el municipio de Adamuz, en Córdoba, España, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de una de las unidades.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:45 hora local, cuando el tren 6189 de Iryo, que cubría la ruta Málaga–Atocha, invadió una vía contigua y provocó el descarrilamiento del tren Alvia 2384 Madrid–Huelva.