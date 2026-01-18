Chocan trenes de alta velocidad en Córdoba, España; reportan muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se registró un grave accidente ferroviario en el municipio de Adamuz, en Córdoba, España, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de una de las unidades.
El siniestro ocurrió alrededor de las 19:45 hora local, cuando el tren 6189 de Iryo, que cubría la ruta Málaga–Atocha, invadió una vía contigua y provocó el descarrilamiento del tren Alvia 2384 Madrid–Huelva.
Aunque la cifra oficial de víctimas fatales aún no ha sido confirmada por el gobierno español, medios internacionales reportan que al menos 21 personas habrían perdido la vida, entre ellas el maquinista de uno de los trenes. Más de un centenar de personas resultaron heridas, algunas de gravedad.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a través de redes sociales, donde calificó el día como “una noche de profundo dolor” y destacó el trabajo ininterrumpido de los servicios de emergencia. “Quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro”, publicó el mandatario.
Hasta el momento se desconoce si había mexicanos en los trenes siniestrados.
