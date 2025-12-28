Chocan dos helicópteros en el aire en Nueva Jersey; hay un muerto y dos lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente aéreo ocurrido este domingo 28 de noviembre conmocionó al sur de Nueva Jersey, Estados Unidos, luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo, con saldo de una persona muerta y dos más lesionadas.

El choque ocurrió cerca del aeropuerto de Hammonton, específicamente en la zona de 100 Basin Road, según reportes de operadores de tráfico aéreo. Las aeronaves implicadas fueron identificadas como un Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, que colisionaron alrededor de las 12:25 horas locales.

Captan en video la caída de una de las aeronaves

Minutos después del impacto, comenzaron a circular en redes sociales varios videos donde se observa a uno de los helicópteros descendiendo de forma inestable, con la cola girando en círculos antes de desplomarse.

Las imágenes fueron captadas desde lo que parece ser un estacionamiento de un centro comercial cercano. Desde ese punto también se observó una columna de humo negro que se elevó tras el impacto, además de la llegada de servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y camiones de bomberos.