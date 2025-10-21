Choca contra una vaca y fallece Antony Ylano, promesa del fútbol brasileño [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El joven futbolista brasileño Antony Ylano, de tan solo 20 años, perdió la vida la madrugada del 20 de octubre en un inusual accidente vial en el estado de Piauí, Brasil. El delantero, que formaba parte del Piauí Esporte Clube, falleció tras chocar su motocicleta contra una vaca que se encontraba en la carretera, mientras viajaba de regreso a Teresina.

Según informes locales, Antony había viajado a la ciudad de Altos para asistir a la fiesta de cumpleaños de su padre. La madrugada del lunes, se disponía a regresar a su ciudad para reportar a su club cuando, a la altura de las 3:00 de la mañana, se encontró con una vaca que deambulaba por la vía. El joven circulaba a alta velocidad y, al no poder evitar el impacto, sufrió graves heridas que le costaron la vida. La vaca también resultó herida y fue vista cojeando después del accidente.