Choca contra una vaca y fallece Antony Ylano, promesa del fútbol brasileño [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El joven futbolista brasileño Antony Ylano, de tan solo 20 años, perdió la vida la madrugada del 20 de octubre en un inusual accidente vial en el estado de Piauí, Brasil. El delantero, que formaba parte del Piauí Esporte Clube, falleció tras chocar su motocicleta contra una vaca que se encontraba en la carretera, mientras viajaba de regreso a Teresina.
Según informes locales, Antony había viajado a la ciudad de Altos para asistir a la fiesta de cumpleaños de su padre. La madrugada del lunes, se disponía a regresar a su ciudad para reportar a su club cuando, a la altura de las 3:00 de la mañana, se encontró con una vaca que deambulaba por la vía. El joven circulaba a alta velocidad y, al no poder evitar el impacto, sufrió graves heridas que le costaron la vida. La vaca también resultó herida y fue vista cojeando después del accidente.
Antony Ylano era considerado una de las grandes promesas del deporte en su país. Durante su corta carrera, jugó en equipos como Fluminense Esporte Clube y la Associação Atlética de Altos, además de ser parte del Piauí Esporte Clube, donde militaba en la Serie A de la liga Piauiense. En su trayectoria, logró varios campeonatos y fue una de las figuras más destacadas en las categorías menores.
El Piauí Esporte Clube ha expresado su profundo pesar por la pérdida de su jugador, quien era una pieza clave en el equipo Sub-20. A través de un comunicado, el club suspendió todas sus actividades el día de hoy en señal de respeto hacia la familia de Ylano y los allegados del equipo. Además, la comunidad futbolística se ha unido para rendir homenaje a este joven talento cuyo futuro prometedor se vio truncado de forma trágica.
