China inaugura la escalera mecánica más larga del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En China, un nuevo símbolo de la ingeniería turística acaba de ponerse en marcha: una red de escaleras mecánicas al aire libre que permite a los visitantes ascender una montaña de 1,500 metros en apenas diez minutos. El proyecto, conocido como la “escalera a las nubes”, está ubicado en el Área Escénica de Lingshan, provincia de Jiangxi, y promete cambiar la forma en que millones de turistas viven la experiencia del senderismo.
El sistema fue diseñado para que personas de todas las edades y condiciones físicas —incluyendo adultos mayores y visitantes con discapacidad— puedan disfrutar de las vistas desde la cima sin la exigencia de una caminata empinada.
El caso de Lingshan no es único: en otras regiones, como la montaña Tianyu, en Zhejiang, ya se han instalado sistemas similares. Sin embargo, la “escalera a las nubes” destaca por su magnitud y su objetivo de combinar turismo masivo, tecnología y respeto por el entorno natural.
