China inaugura la escalera mecánica más larga del mundo

La estructura, de más de un kilómetro, conecta el pie con la cima del monte Lingshan
Permite a turistas de cualquier edad o condición disfrutar de vistas espectaculares
Permite a turistas de cualquier edad o condición disfrutar de vistas espectaculares
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En China, un nuevo símbolo de la ingeniería turística acaba de ponerse en marcha: una red de escaleras mecánicas al aire libre que permite a los visitantes ascender una montaña de 1,500 metros en apenas diez minutos. El proyecto, conocido como la “escalera a las nubes”, está ubicado en el Área Escénica de Lingshan, provincia de Jiangxi, y promete cambiar la forma en que millones de turistas viven la experiencia del senderismo.

De acuerdo con medios internacionales, la monumental estructura cuenta con 1,236 metros de longitud, equivalentes a 88 pisos de altura, y una inversión aproximada de 17.8 millones de dólares. Las escaleras, que serpentean la ladera como una cinta metálica entre la niebla, reducen el esfuerzo físico de una caminata de dos horas a un paseo panorámico de apenas unos minutos.

El sistema fue diseñado para que personas de todas las edades y condiciones físicas —incluyendo adultos mayores y visitantes con discapacidad— puedan disfrutar de las vistas desde la cima sin la exigencia de una caminata empinada.

Ambientalistas expresan preocupación por el posible impacto en el ecosistema y por cómo la tecnología podría transformar la experiencia tradicional del senderismo en las montañas chinas.

El caso de Lingshan no es único: en otras regiones, como la montaña Tianyu, en Zhejiang, ya se han instalado sistemas similares. Sin embargo, la “escalera a las nubes” destaca por su magnitud y su objetivo de combinar turismo masivo, tecnología y respeto por el entorno natural.



