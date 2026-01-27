China desafía a EU y promete apoyo a Cuba ante nuevas sanciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- China incrementó la tensión diplomática con Estados Unidos al exigirle que levante de inmediato las sanciones económicas y el embargo impuesto a Cuba, al tiempo que reiteró su compromiso de brindar “apoyo y asistencia” a la isla ante un posible endurecimiento de las medidas estadounidenses.

Las declaraciones fueron realizadas por Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, quien acusó a Washington de privar al pueblo cubano de su “derecho a la supervivencia y al desarrollo”.

“Pedimos a la parte estadounidense que deje de privar al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo, que ponga fin al bloqueo y a las sanciones contra Cuba”, señaló el funcionario.

Guo Jiakun afirmó que Pekín observa con preocupación las recientes acciones de Estados Unidos y consideró que las sanciones contra Cuba “violan el derecho internacional” y “socavan la paz y la estabilidad regional”.

China promete respaldo a Cuba

El gobierno chino aseguró que continuará brindando apoyo a la isla dentro de sus capacidades, ante las amenazas de un mayor aislamiento económico.

“China seguirá brindando apoyo y ayuda a Cuba dentro de sus capacidades, y creemos que bajo el liderazgo del Partido Comunista y el Gobierno cubanos, el pueblo podrá superar sus dificultades temporales”, añadió el portavoz.

Como antecedente, China aprobó el pasado 20 de enero un paquete de ayuda de emergencia que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera, así como un donativo de 60 mil toneladas de arroz.

Endurecimiento del embargo

Las declaraciones de Pekín se producen luego de que el gobierno cubano denunciara un endurecimiento del embargo estadounidense, particularmente en el sector energético. Cuba enfrenta actualmente una severa crisis económica y energética, caracterizada por escasez de productos básicos, falta de combustible y apagones frecuentes.

Autoridades de la isla atribuyen esta situación en gran medida al impacto de las sanciones estadounidenses, además de factores internos y las secuelas económicas de la pandemia.

Por su parte, Estados Unidos ha reiterado que su objetivo es asfixiar las fuentes de ingresos del régimen cubano y acelerar el fin del control militar sobre sectores clave de la economía. El presidente Donald Trump conminó recientemente a Cuba a aceptar un “acuerdo” antes de que sea demasiado tarde.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!”, advirtió Trump.

De acuerdo con el medio Politico, la administración estadounidense prepara un bloqueo total a las importaciones de petróleo hacia Cuba, como parte de un paquete de medidas para debilitar financieramente al aparato militar y empresarial vinculado al general Raúl Castro y al conglomerado GAESA.

