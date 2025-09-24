China anuncia reducción de emisiones de hasta 10% para 2035 en Cumbre Climática

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Cumbre sobre el Clima, realizada este miércoles en Nueva York, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país buscará reducir sus emisiones de gases contaminantes entre un 7 y un 10% para el año 2035, como parte de su compromiso frente a la crisis climática global.

El pronunciamiento de Xi Jinping llega en un momento de tensiones políticas y discursos encontrados. Apenas un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el cambio climático como “la mayor estafa jamás perpetrada” durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, asegurando que seguir las políticas de la llamada “estafa verde” llevaría al fracaso a los países.