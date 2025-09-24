China anuncia reducción de emisiones de hasta 10% para 2035 en Cumbre Climática

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Cumbre sobre el Clima, realizada este miércoles en Nueva York, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país buscará reducir sus emisiones de gases contaminantes entre un 7 y un 10% para el año 2035, como parte de su compromiso frente a la crisis climática global.
El pronunciamiento de Xi Jinping llega en un momento de tensiones políticas y discursos encontrados. Apenas un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el cambio climático como “la mayor estafa jamás perpetrada” durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, asegurando que seguir las políticas de la llamada “estafa verde” llevaría al fracaso a los países.
La Cumbre sobre el Clima se desarrolla en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde esta semana los líderes mundiales se reúnen en Nueva York para discutir los principales retos globales. Entre los temas centrales que se abordan se encuentran las guerras, como la de Gaza, la pobreza, los abusos contra los derechos humanos y el impacto del cambio climático. Los 193 Estados miembros participan en los debates, con la ONU como centro de las discusiones.
Xi Jinping insistió en que la reducción de emisiones estará acompañada de inversiones en energías renovables, transporte limpio y tecnologías de eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico sostenible sin frenar el desarrollo.
