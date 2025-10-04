China abre el Puente del Gran Cañón de Huajiang, nueve veces más alto que el Golden Gate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- China inauguró oficialmente el Puente del Gran Cañón de Huajiang, considerado el más alto del mundo, con una altura de 625 metros sobre el río y una longitud total de 1,400 metros.
La monumental estructura, ubicada en la provincia montañosa de Guizhou, fue abierta al tráfico el pasado 28 de septiembre de 2025. Su construcción se completó en menos de cuatro años y representa uno de los avances más notables en ingeniería moderna del país asiático.
El nuevo puente reduce drásticamente los tiempos de traslado en la región: de dos horas a solo dos minutos, conectando comunidades que antes estaban separadas por profundos desfiladeros.
El Puente del Gran Cañón de Huajiang supera al Puente de Beipanjiang, que también esta ubicado en Guizhou, que cuenta con 565 metros de altura.
Con el equivalente a casi nueve veces la altura del Golden Gate de San Francisco, el Puente del Gran Cañón de Huajiang se ha convertido en un nuevo ícono de la infraestructura china y un atractivo turístico de talla internacional.
BCT