China abre el Puente del Gran Cañón de Huajiang, nueve veces más alto que el Golden Gate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- China inauguró oficialmente el Puente del Gran Cañón de Huajiang, considerado el más alto del mundo, con una altura de 625 metros sobre el río y una longitud total de 1,400 metros.

La monumental estructura, ubicada en la provincia montañosa de Guizhou, fue abierta al tráfico el pasado 28 de septiembre de 2025. Su construcción se completó en menos de cuatro años y representa uno de los avances más notables en ingeniería moderna del país asiático.