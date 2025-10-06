ChatGPT le consiguió un mejor sueldo… y sin representante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una historia que bien podría formar parte de una película de ciencia ficción, el futbolista inglés Demetri Mitchell, exjugador del Manchester United y actual lateral del Leyton Orient en la League One de Inglaterra, reveló que negoció su contrato sin agente, utilizando una herramienta de inteligencia artificial: ChatGPT.

Mitchell, de 27 años, compartió con medios británicos que, al recibir una oferta del club londinense, decidió consultar a la IA para estructurar su respuesta. “El club me envió la oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir. Puse: ‘Esto es lo que gané la temporada pasada. Tendré que mudarme a Londres. ¿Cuál es el costo de la vida? Mi esposa y mi hijo vendrán conmigo’”, relató el jugador.