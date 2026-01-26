Ceniza sobre Hawái: volcán Kilauea lanza lava a 480 metros y entra en pausa [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El volcán Kilauea, ubicado en Hawái, entró en una nueva pausa eruptiva tras concluir su episodio 41 el pasado 24 de enero de 2026. Esta fase, que duró poco más de ocho horas, fue marcada por intensas fuentes de lava que alcanzaron hasta 480 metros de altura y una emisión de 14 millones de yardas cúbicas de magma, cubriendo cerca del 85% del suelo del cráter Halemaʻumaʻu.
Según el Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO), la actividad inició a las 11:10 horas del 24 de enero con un repunte en la sismicidad e inclinación del terreno. La emisión de lava fue intensa en ambos respiraderos, norte y sur, aunque disminuyó gradualmente después del mediodía. La erupción concluyó oficialmente a las 19:29 horas. Durante el episodio, se reportó caída de tefra (fragmentos volcánicos como ceniza y cabello de Pele) en diversas comunidades, incluyendo Hilo, Volcano Village y zonas costeras de Puna.
Aunque actualmente no hay actividad significativa, los indicadores científicos sugieren que un nuevo episodio eruptivo podría comenzar dentro de dos o tres semanas. El sistema magmático de Halemaʻumaʻu muestra señales de inflación (acumulación de presión), acompañadas de enjambres sísmicos y resplandores intermitentes en los respiraderos.
Este patrón episódico, donde la lava emerge en intervalos separados por pausas, ha sido característico de esta erupción iniciada el 23 de diciembre de 2024. La actividad reciente sugiere que el volcán podría evolucionar hacia un estilo eruptivo más sostenido o migrar hacia nuevas fisuras, aunque la probabilidad de actividad en la zona de Rift Este sigue siendo baja.
El nivel de alerta volcánica del USGS para el Kilauea se mantiene en VIGILANCIA, con código de aviación NARANJA. Mauna Loa, por su parte, permanece sin erupción y en nivel NORMAL. La vigilancia se realiza en coordinación con el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y la Agencia de Defensa Civil del condado.
Precaución por gases y tefra
El Departamento de Salud de Hawái recordó que las emisiones de gases como dióxido de azufre (SO₂) pueden representar riesgos respiratorios, especialmente en comunidades a sotavento. Asimismo, la caída de ceniza puede afectar la calidad del aire y contaminar fuentes de agua.
Más información sobre la actividad volcánica de Kilauea puede consultarse en el sitio oficial del USGS: https://www.usgs.gov/volcanoes/kilauea
BCT