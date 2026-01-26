Ceniza sobre Hawái: volcán Kilauea lanza lava a 480 metros y entra en pausa [VIDEO]

Medidas y vigilancia

El nivel de alerta volcánica del USGS para el Kilauea se mantiene en VIGILANCIA, con código de aviación NARANJA. Mauna Loa, por su parte, permanece sin erupción y en nivel NORMAL. La vigilancia se realiza en coordinación con el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y la Agencia de Defensa Civil del condado.

Precaución por gases y tefra

El Departamento de Salud de Hawái recordó que las emisiones de gases como dióxido de azufre (SO₂) pueden representar riesgos respiratorios, especialmente en comunidades a sotavento. Asimismo, la caída de ceniza puede afectar la calidad del aire y contaminar fuentes de agua.

Más información sobre la actividad volcánica de Kilauea puede consultarse en el sitio oficial del USGS: https://www.usgs.gov/volcanoes/kilauea

BCT