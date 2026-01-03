CELAC alista reunión extraordinaria por intervención de EE.UU. en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) evalúa la posibilidad de convocar a una reunión ministerial extraordinaria para analizar la situación en Venezuela, tras la intervención militar de Estados Unidos ocurrida la madrugada del 3 de enero de 2026.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial, fuentes diplomáticas adelantaron que la sesión podría celebrarse este domingo 4 de enero, con el objetivo de discutir temas como el bombardeo en Caracas, la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como la ocupación temporal anunciada por el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con medios internacionales, Maduro fue detenido junto con su esposa durante una operación militar encubierta que incluyó bombardeos en la capital venezolana. Ambos fueron trasladados bajo fuerte resguardo a la ciudad de Nueva York, donde enfrentarán cargos federales en un tribunal de Manhattan por:

Narcoterrorismo

Importación de cocaína

Posesión de armas destructivas

La ministra interina de Asuntos Exteriores de Brasil, María Laura da Rocha, confirmó que estos hechos figurarán entre los puntos a debatir en la posible sesión de la CELAC.

La CELAC, creada hace 16 años como un bloque regional sin la participación de Estados Unidos ni Canadá, agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe con el objetivo de promover el diálogo político y la cooperación regional.