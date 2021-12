Cazador dispara más de 100 veces a ciclista tras confundirlo con un conejo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cazador disparó más de 100 veces a un ciclista en distintas partes del cuerpo tras confundirlo con un conejo en el monte.

La víctima fue identificada como José Miguel Torán, y ahora permanece en recuperación en un hospital. En entrevista con medios, el hombre agradeció no tener disparos que le dañen los órganos vitales.

Afortunadamente, no me han dañado ningún órgano vital, pero sí me limita la movilidad y podrían haber sido daños mucho más graves”.

El hombre explicó cómo se vio sorprendido por el impacto tras visualizar a dos personas con escopeta, pero no a la tercera que fue quien realizó el disparo.