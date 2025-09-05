Carlo Acutis, el ‘influencer de Dios’ y primer ‘santo millennial’ será canonizado este domingo

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo Acutis falleció en 2006, a los 15 años, a causa de una leucemia fulminante. Desde su adolescencia, mostró una profunda devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, pilares fundamentales en su vida espiritual. Conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, usó su talento en informática para crear sitios web con contenido religioso y promover el voluntariado juvenil.

Carlo asistía diariamente a misa, rezaba el Rosario, y dedicaba tiempo a la adoración al Santísimo. Incluso en su enfermedad, nunca perdió la fe ni la alegría. Su testimonio ha inspirado a miles de jóvenes católicos en el mundo.

Del aula al altar

Acutis estudiaba en el Colegio León XIII en Milán, donde fue descrito como un joven alegre, comprometido espiritualmente y con habilidades excepcionales para la tecnología. Entre sus logros destaca el diseño de plataformas web para su parroquia, su colegio y hasta para instituciones eclesiásticas como la Academia Pontificia Cultorum Martyrum.

Fue beatificado en Asís el 10 de octubre de 2020, en una ceremonia que reunió a miles de fieles y marcó el inicio de un creciente movimiento de devoción entre adolescentes católicos.

Una canonización esperada

La canonización de Carlo Acutis había sido anunciada inicialmente por el Papa Francisco para el 27 de abril de 2025, durante el Jubileo de los Adolescentes. Sin embargo, tras su fallecimiento en abril pasado, los actos litúrgicos fueron reprogramados.

Ahora, bajo el pontificado de León XIV, la Iglesia Católica ha confirmado que Acutis será inscrito oficialmente en el Libro de los Santos.

SHA