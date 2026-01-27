Captan a ladrones en acción; joyería vacía en minutos, en California [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un grupo de ladrones irrumpió en una joyería utilizando un vehículo para derribar la entrada, logrando vaciar vitrinas en cuestión de segundos.

En el video se observa a los delincuentes con el rostro cubierto llenando bolsas con relojes y joyas antes de huir del lugar en dos vehículos distintos.

Las autoridades lograron la detención de ocho sospechosos, todos menores de 24 años, tras el descarado robo que ha generado alarma entre comerciantes de la zona.