Captan a congresista de Perú mientras empleado le corta uñas de los pies

Lima, Perú (MiMorelia.com).- Una imagen difundida por el medio Cuarto Poder desató controversia en el Congreso peruano al mostrar a Edward Rengifo Pezo, auxiliar de la congresista Lucinda Vásquez, cortándole las uñas de los pies a la legisladora dentro de su despacho.
El hecho habría ocurrido el 6 de noviembre de 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa, durante horario laboral. En la fotografía se aprecia al trabajador con su gafete institucional, en el que se lee “Congreso de la República”, mientras realiza la acción.
Tras la difusión de la imagen, Vásquez fue cuestionada directamente por periodistas. La legisladora negó lo sucedido y aseguró que ella misma se corta las uñas, evitando dar respuestas directas sobre si sus asesores realizan este tipo de labores personales.
Cuando se le preguntó si obligaba a su equipo a cumplir con esa tarea, respondió: “No obligo a nadie”, aunque también rechazó que se trate de un acto voluntario.
El caso ha generado debate público sobre el uso de recursos y personal del Congreso para fines personales, mientras la congresista no ha emitido una declaración formal más allá de sus respuestas a Cuarto Poder.
RYE-