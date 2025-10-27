Captan a congresista de Perú mientras empleado le corta uñas de los pies

Lima, Perú (MiMorelia.com).- Una imagen difundida por el medio Cuarto Poder desató controversia en el Congreso peruano al mostrar a Edward Rengifo Pezo, auxiliar de la congresista Lucinda Vásquez, cortándole las uñas de los pies a la legisladora dentro de su despacho.

El hecho habría ocurrido el 6 de noviembre de 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa, durante horario laboral. En la fotografía se aprecia al trabajador con su gafete institucional, en el que se lee “Congreso de la República”, mientras realiza la acción.