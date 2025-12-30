Canadá suspende de forma indefinida su programa laboral para refugiados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Canadá anunció la suspensión indefinida de su programa laboral para refugiados, una medida que ha tomado por sorpresa a solicitantes y defensores de derechos humanos, al tratarse de una vía considerada ejemplar por facilitar la migración laboral segura para personas desplazadas.

De acuerdo con información de la agencia EFE, se trata del Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica (EMPP, por sus siglas en inglés), el cual permitía a refugiados calificados acceder a permisos de trabajo en sectores estratégicos como la salud, construcción e ingeniería.

El sitio oficial del programa ya muestra un mensaje que indica que no se recibirán más solicitudes, debido a que el límite de admisiones para 2025 ha sido alcanzado.

A pesar de que la iniciativa operaba desde 2018, cifras oficiales revelan que solo alrededor de mil refugiados fueron beneficiados en ese periodo, muy por debajo de las expectativas planteadas originalmente.