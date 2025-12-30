Canadá suspende de forma indefinida su programa laboral para refugiados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Canadá anunció la suspensión indefinida de su programa laboral para refugiados, una medida que ha tomado por sorpresa a solicitantes y defensores de derechos humanos, al tratarse de una vía considerada ejemplar por facilitar la migración laboral segura para personas desplazadas.
De acuerdo con información de la agencia EFE, se trata del Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica (EMPP, por sus siglas en inglés), el cual permitía a refugiados calificados acceder a permisos de trabajo en sectores estratégicos como la salud, construcción e ingeniería.
El sitio oficial del programa ya muestra un mensaje que indica que no se recibirán más solicitudes, debido a que el límite de admisiones para 2025 ha sido alcanzado.
A pesar de que la iniciativa operaba desde 2018, cifras oficiales revelan que solo alrededor de mil refugiados fueron beneficiados en ese periodo, muy por debajo de las expectativas planteadas originalmente.
Además, el gobierno canadiense advirtió que el estudio de las solicitudes ya ingresadas podría demorar hasta tres años, lo que congela de facto el programa sin establecer un posible reinicio.
Diversos analistas y medios internacionales han vinculado esta decisión con un viraje del gobierno canadiense hacia una política migratoria más restrictiva, motivada por el incremento sostenido en la inmigración del país en la última década.
Datos oficiales indican que la población migrante en Canadá aumentó más del 10% en 10 años, situación que ha generado debates internos sobre capacidad de integración, vivienda y servicios sociales.
Aunque no se ha emitido una declaración oficial que confirme este giro, organizaciones pro-migrantes advierten que la suspensión del EMPP afecta directamente a personas desplazadas que buscaban una vía legal, ordenada y segura para integrarse laboralmente a Canadá.
