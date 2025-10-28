Canadá busca mexicanos para trabajar en la Isla del Príncipe Eduardo; aquí te puedes postular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Canadá en México ha lanzado una convocatoria dirigida a trabajadores mexicanos para cubrir vacantes en la Isla del Príncipe Eduardo, una de las provincias más atractivas de Canadá, conocida por su belleza natural y oportunidades laborales.

Esta convocatoria está enfocada en oficios clave dentro de sectores como la construcción, el transporte y la manufactura, incluyendo puestos como electricista, carpintero, plomero, soldador, técnico de servicio automotriz, mecánico de camiones, entre otros.

Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial de la Isla del Príncipe Eduardo para ser considerados.

Los candidatos seleccionados serán entrevistados por representantes de la Isla durante su visita a la Ciudad de México, donde se podrán conocer las oportunidades laborales y la vida en la Isla.

“Enviar un perfil para expresar interés es GRATIS. Es ilegal pagar por una oferta de trabajo. Mentir o proporcionar información falsa es un delito grave”, advirtió la Embajada de Canadá, recordando que la transparencia es esencial en el proceso.