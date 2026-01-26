Campaña polémica de Sydney Sweeney podría terminar en arresto por vandalismo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una inusual intervención en el icónico cartel de Hollywood ha colocado a la actriz estadounidense Sydney Sweeney en el centro de una nueva polémica, tras colgar prendas íntimas como parte de una campaña para promocionar su próxima marca de lencería.
En un video que circula en plataformas digitales, se observa a la actriz subiendo por la noche a las letras del letrero acompañado de un equipo de producción. En la grabación, se muestra cómo cuelga varios sostenes sobre las estructuras, formando una cadena visual que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.
La acción, que ha sido interpretada por algunos como una maniobra creativa de marketing, también ha generado reacciones encontradas por tratarse de un sitio considerado símbolo cultural y turístico de Los Ángeles. Aunque se retiraron la mayoría de las prendas tras la sesión, algunas quedaron colgadas, lo que intensificó el debate sobre el uso del espacio público con fines promocionales.
El proyecto de Sweeney se enmarca en el lanzamiento de su línea de ropa interior femenina, respaldada por importantes inversiones y acompañada de una estrategia visual provocadora, en sintonía con su estilo disruptivo dentro y fuera de la pantalla.
En los últimos meses, la actriz ha ganado notoriedad tanto por sus proyectos cinematográficos como por campañas publicitarias que no han pasado desapercibidas. Su incursión en el mundo del diseño de moda, con este tipo de acciones, parece seguir la línea de figuras que apuestan por romper las convenciones para posicionar sus marcas personales.
BCT