Campaña polémica de Sydney Sweeney podría terminar en arresto por vandalismo [VIDEO]

La acción, que ha sido interpretada por algunos como una maniobra creativa de marketing, también ha generado reacciones encontradas por tratarse de un sitio considerado símbolo cultural y turístico de Los Ángeles. Aunque se retiraron la mayoría de las prendas tras la sesión, algunas quedaron colgadas, lo que intensificó el debate sobre el uso del espacio público con fines promocionales.

El proyecto de Sweeney se enmarca en el lanzamiento de su línea de ropa interior femenina, respaldada por importantes inversiones y acompañada de una estrategia visual provocadora, en sintonía con su estilo disruptivo dentro y fuera de la pantalla.

En los últimos meses, la actriz ha ganado notoriedad tanto por sus proyectos cinematográficos como por campañas publicitarias que no han pasado desapercibidas. Su incursión en el mundo del diseño de moda, con este tipo de acciones, parece seguir la línea de figuras que apuestan por romper las convenciones para posicionar sus marcas personales.

BCT