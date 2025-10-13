Cae presunto promotor de ‘Varones Unidos’ tras doble feminicidio en Argentina

La investigación indica que la madrugada del sábado 11 de octubre se recibió una llamada por detonaciones en una vivienda del barrio Villa Serrana, en la provincia de Córdoba. Al llegar, las autoridades encontraron los cuerpos de las dos mujeres con heridas por arma de fuego; el niño ya no estaba en el domicilio, por lo que las líneas de pesquisa apuntaron a una posible fuga del sospechoso con el menor.

Durante la pesquisa se ubicó un vehículo incendiado que autoridades presumen pudo haber sido utilizado en la huida; además, se reportó que el presunto agresor solicitó transporte por aplicación para abandonar la zona.

Las fuerzas de seguridad lo localizaron en un hotel de Gualeguaychú, donde fue detenido antes de cruzar la frontera, y el niño quedó bajo protección policial y posteriormente con su familia.

A través de redes sociales se ha dado a conocer la conexión que Laurta habría tenido con la agrupación “Varones Unidos”, un colectivo que se opone a determinadas políticas de género.