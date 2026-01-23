Cae en México uno de los fugitivos más buscados del FBI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, informó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por la agencia estadounidense, fue detenido en México y ya es trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína y asesinato.
La información fue difundida por Patel a través de redes sociales, donde señaló que la captura se logró gracias a la cooperación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y autoridades mexicanas. De acuerdo con el funcionario, Wedding había permanecido oculto en México por más de una década y era buscado desde 2024.
Según el FBI, el detenido presuntamente dirigía una operación transnacional de narcotráfico que enviaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá.
Patel destacó que esta acción es resultado de una amplia coordinación bilateral y agradeció de manera explícita a autoridades mexicanas, entre ellas a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, así como a representantes diplomáticos y equipos operativos del FBI.
El director del FBI subrayó que Wedding es el sexto fugitivo más buscado capturado en el último año, lo que, afirmó, refleja el reforzamiento de las estrategias de cooperación internacional y del programa de recompensas de la agencia, recientemente incrementado hasta un millón de dólares.
Finalmente, Patel calificó la detención como un paso relevante para la seguridad regional y aseguró que el mensaje es claro: quienes violen la ley y representen una amenaza para la sociedad serán llevados ante la justicia, sin importar el tiempo que haya pasado ni el lugar donde intenten ocultarse.
BCT