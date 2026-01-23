Cae en México uno de los fugitivos más buscados del FBI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, informó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por la agencia estadounidense, fue detenido en México y ya es trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína y asesinato.

La información fue difundida por Patel a través de redes sociales, donde señaló que la captura se logró gracias a la cooperación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y autoridades mexicanas. De acuerdo con el funcionario, Wedding había permanecido oculto en México por más de una década y era buscado desde 2024.

Según el FBI, el detenido presuntamente dirigía una operación transnacional de narcotráfico que enviaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá.